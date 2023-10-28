Названы претенденты на звание лучшего азиатского футболиста года

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) определила номинантов на получение личных наград АФК 2022 года, сообщает официальный сайт организации.

Претендентами на звание лучшего игрока Азии на международном уровне стали полузащитник «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми, хавбек «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Японии Каору Митома, игравший также в прошлом году за бельгийский «Юнион», и защитник «Баварии» Ким Мин Джэ. Футболист национальной команды Южной Кореи перешёл в мюнхенский клуб после сезона выступлений в «Наполи», а ранее играл за «Фенербахче».

На звание лучшего футболиста года в Азии номинированы австралиец Мэтью Леки («Мельбурн Сити»), катарец Алмоез Али («Аль-Духаиль») и саудовец Салем аль-Давсари («Аль-Хиляль»).

На приз лучшей футболистке номинированы австралийка Саманта Керр («Челси»), китаянка Чжан Линьянь («Гуанчжоу», «Ухань», «Грасхоппер») и японка Саки Кумагаи («Бавария»).