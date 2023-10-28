Хави поделился ожиданиями от предстоящего «эль класико»

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом».

«Условия одинаковы для обоих клубов. Это 50 на 50. Фаворита практически никогда нет. Невозможно ничего предсказать. По моему опыту, «эль класико» непредсказуемо», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 28 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и начнётся в 17:15 мск.

В рамках чемпионата Испании сезона-2022/2023 каталонцы и мадридцы обменялись победами — в 9-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (3:1), а в 26-м туре команда Хави обыграла «сливочных» со счётом 2:1.

Перед первой в этом сезоне очной встречей «Барселона» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко.

Главные разгромы в противостоянии «Реала» и «Барселоны»: