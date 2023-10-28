Нененко: после победы над «Спартаком» Воронеж гулял всю ночь. Думаю, и сейчас погуляет

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко вспомнил единственную победу воронежцев в чемпионате России над московским «Спартаком» — 1:0 в 2000 году.

«Воронеж тогда всю ночь гулял. Думаю, и в субботу погуляет. Мне кажется, «Факел» должен победить. Погода сейчас не спартаковская. Тяжело будет играть в спартаковский футбол, плести кружева. Вчера был снегопад, сегодня льёт дождь. Это может сказаться. Выиграет тот, кто будет умирать на поле, делать больше подборов, проявит морально-волевые качества. У «Факела» с этим всё нормально», — рассказал Нененко в беседе корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 28 октября, «Факел» на домашнем стадионе примет «Спартак» в матче 13 тура чемпионата России.

После 12 туров РПЛ «Факел» занимает 13 место с 12 очками. «Спартак» расположился на пятой строчке (20 очков).