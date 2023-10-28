«Фанаты «Спартака» нахулиганили!» Экс-тренер «Факела» — о беспорядках в Воронеже в 2000-м

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко рассказал о печально памятном выезде болельщиков московского «Спартака» в Воронеж в 2000-м.

«Да, перед матчем фанаты «Спартака» похулиганили — разбили несколько машин около гостиницы. Насколько я слышал, даже нанесли ножевое ранение директору бильярдной. По городу сорили и кое-где побили витрины. Нахулиганили! А на стадионе их плотно окружила милиция. В апреле того же года мы обыграли ЦСКА, тогда и случилось первое хулиганство. Было достаточно холодно, и пожарники поливали фанатов холодной водой. А под конец сезона мы обыграли московское «Динамо» и остались в Высшей лиге за четыре тура до конца. Воронеж любит обыгрывать московские команды, только с «Локомотивом» мы сыграли вничью», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сегодня, 28 октября, «Факел» на домашнем стадионе примет «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России.

После 12 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место с 12 очками. «Спартак» расположился на пятой строчке (20 очков).