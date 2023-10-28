Нененко: в матче со «Спартаком» «Факелу» должна помочь погода

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко оценил шансы воронежской команды в субботнем матче с московским «Спартаком».

«Погода должна помочь «Факелу» прежде всего. И наш преданный болельщик, который ходит на все матчи, не только на «Спартак». Стадион практически полный, кроме северной трибуны. Её бы тоже заполнили, но туда не пускают местных, поскольку рядом сидят приезжие болельщики, а вход всего один. Полиция боится, что они могут встретиться и подраться.

Болельщик у нас команду гонит, и ребята подобрались в этом году с хорошими бойцовскими качествами. Даже чересчур. Вы видели, что сделал Марков. Повезло, конечно. Если бы Маркова удалили в Оренбурге, вряд ли «Факел» там выиграл бы. Максимум вничью сыграл», — рассказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сегодня, 28 октября, «Факел» на домашнем стадионе примет «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России.

После 12 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место с 12 очками. «Спартак» расположился на пятой строчке (20 очков).