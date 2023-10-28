Экс-тренер «Факела»: перед «Спартаком» мне пришлось сделать ход конём

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко рассказал, как удалось одержать историческую победу над «Спартаком» в 2000 году.

«Тревожно было за результат, потому что перед игрой мы потеряли двух ведущих защитников – Горбачёва и Растегаева. Мне пришлось чуть ли не впервые поставить в оборону Власова и сделать ход конём. Против Тихонова поставил молодого Черкеса. Он играл правым полузащитником против левого полузащитника. И он справился с Андреем, это повлияло на результат. Потом достаточно рано, на 27-й минуте, Шуканов забил мяч. «Спартак» во втором тайме опасно атаковал, имел несколько моментов, которые не реализовал Ширко. Романцев так расстроился, что вместо него на пресс-конференцию пришёл Грозный. Я тогда в пылу сказал, что Ширко не только «Факелу» не забивал, но и многим другим командам. Это запомнилось», — рассказал Нененко в беседе корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В 20-м туре чемпионата России 2000 года воронежский «Факел» обыграл московский «Спартак» со счётом 1:0. Эта победа стала для команды первой в истории чемпионата России и третьей в истории противостояния. Предыдущие две победы были в 1984 году в чемпионате СССР (2:0) и в 1969 году в Кубке СССР (1:0).

Сегодня, 28 октября, «Факел» на домашнем стадионе примет «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России.

После 12 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место с 12 очками. «Спартак» расположился на пятой строчке (20 очков).