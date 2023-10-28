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Карло Анчелотти рассказал, почему у «Барселоны» играет больше воспитанников, чем у «Реала»

Карло Анчелотти рассказал, почему у «Барселоны» играет больше воспитанников, чем у «Реала»
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Главный тренер «Реала Мадрид» Карло Анчелотти высказался о том, почему «Барселоне» легче воспитывать молодых игроков, чем сливочным.

«Трудно ответить. У них было много травм, и это помогло им получить возможности. Ведь если у тебя много травм в течение сезона, то приходится брать игроков из молодежного состава.

У нас Альваро Родригес, Марио Мартин, Нико Пас и Гонсало очень близки к тому, чтобы играть в первой команде», — приводит слова Анчелотти AS.

На данный момент в составе «Барселоны» играют Эрик Гарсия, Ориоль Ромеу, Серхи Роберто, Фати, Гави, Педри, а таже Ламин Ямал — все они являются воспитанниками академии каталонцев.

После десяти туров «Реал» занимает второе место с 25 очками. «Барселона» расположилась на третьей строчке (24 очка).

Сегодня, 28 октября, «Барселона» сыграет с «Реалом». Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в 17:15 по мск.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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