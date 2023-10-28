«СКА-Хабаровск» обыграл «Ленинградец» во Владивостоке
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Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Ленинградец». Команды играли на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:1.
На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровск» Саид Алиев. На 33-й минуте защитник гостей Владислав Микушин забил ответный мяч. Победу «СКА-Хабаровск» принёс полузащитник Тимофей Шипунов, который отличился на 41-й минуте.
«СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка после 16 матчей. «Ленинградец» находится на 16-й строчке, заработав 14 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (29).
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