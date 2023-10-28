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Экс-тренер «Факела»: 200 тысяч заявок на билеты поступило перед «Спартаком» в 2000-м

Экс-тренер «Факела»: 200 тысяч заявок на билеты поступило перед «Спартаком» в 2000-м
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Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко рассказал об ажиотаже вокруг матча со «Спартаком» в 2000 году.

«Вспоминается невероятное количество зрителей — 26 или 27 тысяч. Ажиотаж. Из Воронежа и близлежащих городов поступило около 200 тысяч заявок на билеты! А стадион в то время 32 тысячи вмещал.

Вспоминается, что забили Филимонову, с которым мы работали в «Факеле» в 1992 году вместе с Фёдором Сергеевичем Новиковым. Нашли Филимонова в далёкой Йошкар-Оле. Новиков меня послал посмотреть вратаря, которого порекомендовал отец Филимонова. Я поехал в Адлер. Кажется, они играли с командой из Узбекистана. Сашка пропустил гол чуть ли не с центра поля, но его антропометрические данные меня удивили: рост, руки. Ему было всего 19 лет. Я его пригласил в «Факел». А в 1992 году мы искусственно попали в Высшую лигу. Когда Советский Союз распался, нас вместе с «Кубанью», «Шинником» туда включили. Филимонов отстоял весь год и уехал в Камышин. А уже оттуда его пригласили в «Спартак», — сказал Нененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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