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«Факел» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Факел» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 28 октября, в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги в очной встрече сойдутся воронежский «Факел» и московский «Спартак». Команды сыграют на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Время начала игры — 14:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза во всех официальных турнирах. Во всех этих матчах «Спартак» был сильнее «Факела». В чемпионате России игры между этими командами завершились с результатами 4:1 и 3:2 в пользу красно-белых. На групповом этапе пути РПЛ Фонбет Кубка России московский коллектив также обыгрывал воронежцев — 3:0 и 2:1.

В данный момент «Факел» находится на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 12 матчах. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.

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