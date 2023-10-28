Талалаев: все рассчитывали, что бомбардирский акцент в «Зените» Клаудиньо возьмёт на себя

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал о различиях в игровой роли между экс-игроком «Зенита» Малкомом и действующим полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Все рассчитывали, что тот бомбардирский акцент, который брал на себя Малком, Клаудиньо возьмёт на себя. Это не так легко. Малком был всё же наконечником, в завершающей стадии атаки участвовал. Клаудиньо — это всё‑таки про последний пас, про то, как разогнать, развернуть атаку. Сейчас от него ждут ещё и концовки в большей степени, чем это было раньше», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо принял участие в 17 матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых смог отметиться четырьмя голами и двумя результативными передачами.