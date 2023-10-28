«Ростов» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью — 2:2, а во втором круге «Локомотив» на выезде победил «Ростов» со счётом 3:1. В текущем сезоне соперники встречались в Фонбет Кубке России. Сначала выиграл «Ростов» (2:1), а затем «Локомотив» (3:1).

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 12 матчей. «Ростов» находится на 11-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).