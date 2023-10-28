Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Реал»: во сколько начнётся матч Примеры, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Реал»: во сколько начнётся матч Примеры, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Реал» одержал победу со счётом 3:1, а во втором круге выиграла «Барселона» — 2:1.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 25 очков после 10 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Жирона» (28).

Материалы по теме
Первое «класико» сезона! Забьёт ли Беллингем и что придумает Хави? LIVE
Live
Первое «класико» сезона! Забьёт ли Беллингем и что придумает Хави? LIVE

Видео: Топ голевых передач 10-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android