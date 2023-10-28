Игрок «Ленинградца» Микушин раскритиковал выезд на игру со «СКА-Хабаровск»

Защитник футбольного клуба «Ленинградец» Владислав Микушин прокомментировал матч 16-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (1:2).

«Провели абсолютно два разных тайма. В первом тайме допустили грубые ошибки, из-за которых сами себе привезли гол. Тренер предупреждал, что первые 20 минут будут самыми сложными для нас. По физическому состоянию — это самая тяжёлая игра в этом сезоне. Понимаю, что все команды находятся в равных условиях, но если бы игру перенесли на четыре часа позже, то мы бы играли в нормальном состоянии. Потому что когда выходят молодые игроки и на десятой минуте получают травму колена — это для всего футбола ненормально. Ненормально прилетать без отдыха, когда ты сидишь без движения по несколько часов и не можешь подготовить своё тело к игре», — сказал Микушин в интервью пресс-службе клуба.