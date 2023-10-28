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Экс-игрок ЦСКА Корнаухов: надо показать, что разница между лидером РПЛ и ЦСКА отсутствует

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Краснодаром».

«Надо показать, что разница между первой командой и ЦСКА отсутствует. Есть прекрасная возможность поставить всё на свои места. Все шансы есть, надеюсь, у армейцев всё получится», — сказал Корнаухов в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, встреча пройдёт завтра, 29 октября. ЦСКА примет «Краснодар» на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В данный момент ЦСКА занимает седьмое место в РПЛ, набрав 18 очков в 12 матчах. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, у подопечных Владимира Ивича 28 очков.