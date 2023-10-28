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Нененко: бойня за выживание в РПЛ будет не то что в прошлом сезоне

Нененко: бойня за выживание в РПЛ будет не то что в прошлом сезоне
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Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко прокомментировал ситуацию в нижней части турнирной таблицы РПЛ.

«Остаться в Премьер-Лиге в этом году «Факелу» будет сложно. Я не вижу откровенно слабой команды. Даже «Сочи» воспрянул духом. Я думал, всё — похоронили их, а они в Екатеринбурге какую игру выдали! Такое ощущение, что в команде деньги не платили и команда просто не хотела играть. А тут, может, с ребятами рассчитались, и они преобразились до неузнаваемости. «Балтика», «Рубин» и «Оренбург» тоже будут дома очки набирать. Бойня в этом году за выживание будет не то что в прошлом сезоне, когда две команды уже после первого круга, по сути, крылышки сложили», — рассказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 12 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место с 12 очками.

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