Нененко: в «Факеле» самые маленькие зарплаты в РПЛ. Годовой бюджет — меньше 1 млрд рублей

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко рассказал о финансовой ситуации в воронежском клубе.

«Насколько я знаю, сейчас в «Факеле» самые маленькие зарплаты по лиге. Годовой бюджет — меньше 1 млрд рублей. В прошлом году даже у Тулы и Казани, которые вылетели, под 2 млрд было. Да и сейчас у некоторых команд Первой лиги — не меньше», — рассказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сегодня, 28 октября, «Факел» на домашнем стадионе примет московский «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 мск.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» занимает 13-е место с 12 очками. «Спартак» расположился на пятой строчке и имеет в своём активе 20 очков.