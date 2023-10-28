Воспитанник «Зенита» Каккоев: рассмотрел бы предложение «Спартака»

Футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев, являющийся воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита», рассказал, что рассмотрел бы предложение московского «Спартака».

«Каким вижу своё будущее? Конечно, всем хочется попробовать свои силы в Европе. Мне кажется, что это очень хороший опыт. Я всегда буду рад вернуться в «Зенит». Это мои родные город и клуб. Но сейчас все мысли связаны только с «Пари НН». В России приоритет для «Зенита»? Это было бы прямо топовое.

Рассмотрел бы вариант с переходом в «Спартак»? Провокационный вопрос (смеётся). Думаю, что рассмотрел бы, а дальше бы решал, идти или нет. Это всё равно шаг вперёд», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Каккоев принял участие в 14 матчах за «Пари НН» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.