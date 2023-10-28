Экс-тренер Карпина: совмещать работу в клубе и сборной — вредно. Наступаем на те же грабли

Бывший наставник «Факела» Валерий Нененко высказался о совмещении тренерских постов Валерием Карпиным в «Ростове» и в сборной России. Карпин во время игровой карьеры выступал в «Факеле» в 1989 году.

«Я считаю, вредно совмещать работу в клубе и в сборной. Надо остановиться на чём-то одном. Об этом уже не раз говорили и пришли к выводу, что тренер должен быть освобождённым. И опять мы наступаем на те же грабли, которые бьют нас по лбу. Вот сейчас он уехал со всей бригадой на так называемые товарищеские игры. Правда, «Ростов» потом выиграл 3:0, но команду-то к последнему матчу готовил третий тренер, Миша Осинов. Может, его назначить главным в «Ростове»? А то, что они собираются играть с Занзибаром, для меня вообще непонятно», — сказал Нененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.