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Экс-тренер «Факела» рассказал, какие зарплаты были в «Спартаке» и «Динамо» в 2000-е

Экс-тренер «Факела» рассказал, какие зарплаты были в «Спартаке» и «Динамо» в 2000-е
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Бывший тренер воронежского «Факела» Валерий Нененко рассказал, какие зарплаты были в московских «Спартаке» и «Динамо» в 2000-е.

«Зарплаты у нас были маленькие. Я дружил с Жорой Ярцевым — вместе играли в «Искре» смоленской. На сборах в Айя-Напе, на Кипре, номера у нас были впритык. Я к нему как-то на чаёк зашёл вечером, разговорились. Он спросил, какая у меня зарплата в Воронеже. Назвал. Он сказал свою в «Динамо», Романцева. У меня оказалась в два раза меньше, чем даже у Аверьянова в Самаре. У Ярцева в «Динамо» $ 12 тыс. было, у Романцева — 18, у Аверьянова — 10. А у меня — 3000», — сказал Нененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В 1999 году «Факел» под руководством Нененко вышел в высший дивизион чемпионата России.

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