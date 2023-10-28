Игрок «Пари НН» Каккоев назвал европейский чемпионат, в который он поехал бы

Футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев ответил на вопрос, в какой европейский чемпионат он поехал бы.

«Есть ли у меня любимый европейский клуб? Прямо любимого нет. Нравится «Реал» Мадрид. В какой европейский чемпионат поехал бы? Испания, наверное.

Вариант с Турцией или Грецией был бы интересен. Это всё равно опыт, а вернуться я всегда успею», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Каккоев принял участие в 14 матчах за «Пари НН» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

«Реал» Мадрид не смог обыграть «Севилью» в матче Примеры:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.