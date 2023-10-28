«Вада был уверен в себе». Защитник «Рубина» Кабутов — о матче с «Балтикой»

Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0). Единственный гол на счету Валентина Вады.

«Мы были ближе к победе, бог нас вознаградил за это.

Когда Вада взял мяч, я хотел у него его отнять. Не потому, что я хотел бить, а потому, что думал, что Чумич пробьёт. Мы же отрабатываем стандарты. Но он был уверен в себе, принёс победу команде, мы очень рады, счастливы. Всех с победой, Казань с победой

Был ли контакт в эпизоде с жёлтой карточкой за симуляцию? Конечно, был. Я и судье сказал, что он потом посмотрит повтор и поймёт, что был неправ. Он посчитал, что была симуляция», — приводит слова Кабутова официальный сайт «Рубина».