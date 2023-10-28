Игрок «Пари НН» Каккоев: хочется обратить на себя внимание в матче с «Зенитом»

Футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев, являющийся воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита», рассказал о принципиальности матчей с сине-бело-голубыми.

«Принципиален ли для меня матч с «Зенитом»? Думаю, что да. Хочется обратить на себя внимание. Но один раз мы уже обыгрывали «Зенит». Это был наш первый сезон в Премьер-Лиге. Обыграли их дома 1:0 и остались в РПЛ. Много ли в Петербурге тех, кто болеет лично за меня и может прийти на стадион? Да, друзья, родные, родственники. 9 декабря будет много людей», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».

9 декабря «Зенит» сыграет с «Пари НН» в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Каккоев принял участие в 14 матчах за «Пари НН» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.