«Тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками». Юрий Ковтун — о «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Чувствую ли у нынешнего «Спартака» какую-то связь с «романцевским»? Сложный вопрос. Была попытка создать совет ветеранов, в который входили Романцев и другие известные спартаковцы. Позыв был такой, чтобы была связь времён. Но, мне кажется, для этого у нынешней команды должен быть российский тренер, который играл за «Спартак» – как Карпин или Черчесов. Тогда эта связь будет.

Нравится ли, как работает Абаскаль? Поначалу было интересно, смотрел, как он ставит атакующую игру. Сейчас это немного стирается… Тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками. Команда начинает проседать именно из-за отношений игрок – тренер. Не могу сказать, что Абаскаль потерял контроль над командой, но нет той связи и взаимопонимания, как вначале.

В Воронеже тяжёлый матч будет. «Факел» настроен на победу, но «Спартаку» надо набирать очки, чтобы оставаться наверху. С кем, как не с командами из нижней части таблицы, это делать?» — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».