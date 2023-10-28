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Игрок «Пари НН» Каккоев: нам сказали быть как можно выше, не ниже 10-го места

Игрок «Пари НН» Каккоев: нам сказали быть как можно выше, не ниже 10-го места
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Футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев рассказал о задаче, поставленной команде перед сезоном.

«Задевает ли то, что «Пари НН» при Юране упрекают за постановку «автобуса»? Особо не задевает. Мы играем на результат. А «автобус» — это просто журналистский штамп.

Перед сезоном нам сказали быть как можно выше. Не ниже 10-го места. Никаких больше стыков. Надо оставаться в Премьер-Лиге напрямую, без них», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Каккоев принял участие в 14 матчах за «Пари НН» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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