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В КДК РФС прокомментировали оскорбления со стороны молодёжки ЦСКА в адрес «Спартака»

В КДК РФС прокомментировали оскорбления со стороны молодёжки ЦСКА в адрес «Спартака»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал оскорбления со стороны молодёжной команды ЦСКА в адрес московского «Спартака».

«Этого эпизода в молодёжном дерби «Спартак» — ЦСКА ещё не видел. В любом случае мы должны получить рапорт от инспектора, чтобы эта ситуация была указана в нём. И тогда уже вернёмся к этому вопросу. Пока рапорта нет, выводов не делаем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Встреча прошла вчера, 27 октября, в рамках 15-го тура Молодёжной футбольной лиги. Матч был проведён на стадионе «Академии Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.

Россия - МФЛ . 15-й тур
27 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Демин – 13'     1:1 Быковский – 40'     1:2 Сидельников – 47'    
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