В КДК РФС прокомментировали оскорбления со стороны молодёжки ЦСКА в адрес «Спартака»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал оскорбления со стороны молодёжной команды ЦСКА в адрес московского «Спартака».
«Этого эпизода в молодёжном дерби «Спартак» — ЦСКА ещё не видел. В любом случае мы должны получить рапорт от инспектора, чтобы эта ситуация была указана в нём. И тогда уже вернёмся к этому вопросу. Пока рапорта нет, выводов не делаем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Встреча прошла вчера, 27 октября, в рамках 15-го тура Молодёжной футбольной лиги. Матч был проведён на стадионе «Академии Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.
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