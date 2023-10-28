В КДК РФС прокомментировали оскорбления со стороны молодёжки ЦСКА в адрес «Спартака»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал оскорбления со стороны молодёжной команды ЦСКА в адрес московского «Спартака».

«Этого эпизода в молодёжном дерби «Спартак» — ЦСКА ещё не видел. В любом случае мы должны получить рапорт от инспектора, чтобы эта ситуация была указана в нём. И тогда уже вернёмся к этому вопросу. Пока рапорта нет, выводов не делаем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Встреча прошла вчера, 27 октября, в рамках 15-го тура Молодёжной футбольной лиги. Матч был проведён на стадионе «Академии Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.