Гендиректор тульского «Арсенала»: дела у клуба налаживаются. Доволен тем, как идёт работа

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов рассказал о текущем положении дел команды в Первой лиге.

«Как сейчас дела у тульского «Арсенала»? Налаживаются. Рисунок игры стабилизировался, состав тоже. В целом я доволен тем, как идёт работа, параллельно мы начинали небольшую перестройку или, скорее, настройку внутри клуба. В том числе в плане работы офиса клуба. Сейчас будем более активно работать с нынешними и новыми спонсорами. В общем, люди привыкают ко мне, а я к ним», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Напомним, Зотов был назначен на пост генерального директора «Арсенала» 20 сентября.

После 16 сыгранных матчей в Первой лиге тульский «Арсенал» набрал 23 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.