Защитник «Зенита» Круговой стал отцом, у футболиста родилась дочь

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой стал отцом. У 25-летнего футболиста родилась дочь. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» поздравляет Данила Кругового с рождением дочери. 28 октября в семье защитника «Зенита» произошло радостное событие — его супруга Кристина родила дочь! Девочке дали имя Аделина; рост — 51 см, вес — 3100 гр. Сине-бело-голубые поздравляют Данила и Кристину, желают малышке и её маме прекрасного самочувствия и отличного настроения!» — написала пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Данил Круговой провёл 10 матчей за петербуржцев во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 2,5 млн.