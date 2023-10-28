«Пару раз нам не стирали форму». Кутепов — о том, что удивило во Второй лиге

Защитник «Велеса» Илья Кутепов рассказал, что его удивило в Леон Второй лиге.

«Пару раз нам не стирали форму, потому что команда поздно возвращалась с игры. Администратор говорил, что они просто физически не успеют всё сделать, и предлагал взять самим постирать дома. Это было один, может, два раза. Но в этом нет ничего такого. А какие-то байки про нечеловеческие условия…

Мы летали в Волгоград, жили там в «Хилтоне». Хороший отель, хорошее питание, автобус. Все условия. Был выезд в Муром — всё то же самое. Не могу сказать, что во Второй лиге заезжаешь в отель с бегающими крысами, — абсолютно нет такого. Не знаю, как в других командах, но в «Велесе» всё замечательно.

А по-футбольному? Не могу ничего вспомнить. Даже на стадионах везде была горячая вода, хорошие раздевалки. Не знаю, кто пускает эти байки про Вторую лигу», — приводит слова Кутепова «Спорт-экспресс».