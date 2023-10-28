Абелардо: Беллингем и Левандовски подняли уровень лиги после ухода Месси и Роналду

Бывший игрок «Барселоны» Абелардо Фернандес поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме. Экс-футболист считает, что Беллингем вместе с форвардом сине-гранатовых Робертом Левандовским подняли уровень Ла Лиги после ухода нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Влияние, которое Джуд оказывает на Ла Лигу, просто невероятно. Никто не думал, что полузащитник станет лучшим бомбардиром с восемью голами. И 11 мячами в общей сложности, включая три в Лиге чемпионов.

Беллингем показывает потрясающую игру в «Реале». Во многом это заслуга Анчелотти, который смог изобрести свою систему и найти для него наиболее идеальную позицию.

Такие игроки, как Беллингем и Левандовски в прошлом сезоне, подняли уровень лиги после ухода Месси и Криштиану», – приводит слова Абелардо издание AS.

Беллингем («Реал Мадрид») забивает с передачи Вальверде в матче с «Осасуной»:

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