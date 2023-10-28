Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от дерби с «Манчестер Сити»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мыслями в преддверии матча с «Манчестер Сити» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги.

«Все знают, насколько важно это противостояние. Мы хотим победить в этой игре потому, что знаем, как много это значит для фанатов и клуба. Мы испытали это в прошлом сезоне, домашний матч был потрясающим», — приводит слова Фернандеша телеграм-канал ManUTD.One.

Завтра, 29 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После девяти туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место с 21 очком. «Манчестер Юнайтед» расположился на восьмой строчке (15 очков).