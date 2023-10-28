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«Факел» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Факел» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 октября, состоится встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Стали известны стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.

«Факел» находится на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 12 матчах. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.

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