«Ньюкасл» выступил с заявлением по поводу дисквалификации Тонали

«Ньюкасл» на своём официальном сайте подтвердил, что итальянский хавбек клуба Сандро Тонали отстранён от участия в футбольных матчах на 10 месяцев.

«Ньюкасл Юнайтед» подтверждает, что Сандро Тонали был отстранён от участия в соревнованиях по футболу на десять месяцев, начиная с пятницы, 27 октября 2023 года, в связи с обвинениями в незаконных ставках, выдвинутыми Федерацией футбола Италии (FIGC).

Санкции FIGC предусматривают дисквалификацию на 18 месяцев, восемь из которых будут смягчёнными, так как игрок будет участвовать в специальной программе обучения, которая пройдёт в Италии. Сандро должен будет присутствовать на 16 обязательных мероприятиях, посвящённых этой программе.

Вечером, 27 октября, «Ньюкасл Юнайтед» получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения игрока во всех турнирах, носящих соревновательный характер.

Это означает, что Сандро сможет вернуться к участию в соревнованиях по футболу 27 августа 2024 года», — говорится в заявлении.