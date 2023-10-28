«Барселона» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 11-го тура Примеры

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В матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, Лопес Мартин, Гави, Гюндоган, Торрес, Феликс.

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Кроос, Родриго, Винисиус.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Реал» одержал победу со счётом 3:1, а во втором круге выиграла «Барселона» — 2:1.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 25 очков после 10 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Жирона» (28).

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.