«Барселона» — «Реал»: статистика противостояния, история встреч

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Сегодня, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» Мадрид. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Преимущество по победам в истории «эль класико» находится на стороне мадридского «Реала». В активе «сливочных» 77 побед. «Барселона» была сильнее в 74 противостояниях. Ещё 35 матчей завершились вничью.

В последних шести официальных играх чаще побеждали каталонцы. Сине-гранатовые взяли верх в четырёх играх и дважды проиграли.

По забитым голам небольшое преимущество на стороне «Реала»: 299 голов против 298 мячей «Барселоны».

Предыдущий матч между командами был товарищеским и прошёл в июле 2023 года. Победу со счётом 3:0 одержала «Барселона». В рамках чемпионата Испании сезона-2022/2023 каталонцы и мадридцы обменялись победами — в 9-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (3:1), а в 26-м туре команда Хави обыграла «сливочных» (2:1).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.