«Факел» — «Спартак»: первый тайм прошёл без голов

В эти минуты проходит встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Завершился первый тайм матча. Счёт не открыт — 0:0. По количеству ударов в створ ворот воронежцы превзошли оппонентов — 2:1. Команды обменялись жёлтыми карточками: в составе «Факела» предупреждение получил защитник Сергей Божин, в составе «Спартака» — Срджан Бабич.

«Факел» находится на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 12 матчах. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.