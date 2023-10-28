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«Факел» — «Спартак»: первый тайм прошёл без голов

«Факел» — «Спартак»: первый тайм прошёл без голов
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В эти минуты проходит встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Марков – 70'    
Удаления: нет / Бабич – 70'

Завершился первый тайм матча. Счёт не открыт — 0:0. По количеству ударов в створ ворот воронежцы превзошли оппонентов — 2:1. Команды обменялись жёлтыми карточками: в составе «Факела» предупреждение получил защитник Сергей Божин, в составе «Спартака» — Срджан Бабич.

«Факел» находится на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 12 матчах. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.

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