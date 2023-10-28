Защитник ЦСКА Набабкин: самая обидная ничья — со «Спартаком», там надо было выигрывать

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин оценил результаты команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Скажу честно — старт получился не таким, как хотелось бы. Надеялись, что будем находиться выше в турнирной таблице. Но думаю, что ещё не всё потеряно. Попробуем исправить нынешнее положение, всё необходимое для этого у нас есть.

Какая из ничьих наиболее обидна? К сожалению, да, ничьи — не самый лучший результат. Наверное, самая обидная — со «Спартаком», там надо было выигрывать. Наверное, не хватило концентрации, чтобы довести матч до победы.

Все матчи, когда мы пропускаем в концовке и не доводим игру до победы, обидные. Работа над концентрацией – это работа каждого игрока. Все должны понимать, что последние минуты очень важны и очень опасны, надо подсобраться, потому что и усталость приходит в конце игры. К сожалению, это не всегда зависит от опыта.

Неожиданно ли, что «Краснодар» лидирует? Если бы в начале чемпионата сказали, что «Краснодар» после 10 туров будет впереди, то да, это было бы неожиданностью. Но в итоге мы видим, что они каждую игру выигрывают и по праву идут на первом месте», — приводит слова Набабкина официальный сайт ЦСКА.