«Хочешь сделать передачу низом, а она летит верхом». Литвинов — о поле в Воронеже

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о поле в Воронеже в перерыве матча с «Факелом», проходящего в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Гильермо Абаскаль перед матчем говорил, что надо адаптироваться к полю? Хватило ли первого тайма для этого? В каких‑то моментах, может, и хватило. Но в целом тяжело контролировать мяч низом на этом поле. Вязко очень. Мяч прыгает, постоянно скачет. Хочешь сделать передачу низом, а она летит верхом», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

Счёт пока не открыт. Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.