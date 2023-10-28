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«Хочешь сделать передачу низом, а она летит верхом». Литвинов — о поле в Воронеже

«Хочешь сделать передачу низом, а она летит верхом». Литвинов — о поле в Воронеже
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о поле в Воронеже в перерыве матча с «Факелом», проходящего в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Гильермо Абаскаль перед матчем говорил, что надо адаптироваться к полю? Хватило ли первого тайма для этого? В каких‑то моментах, может, и хватило. Но в целом тяжело контролировать мяч низом на этом поле. Вязко очень. Мяч прыгает, постоянно скачет. Хочешь сделать передачу низом, а она летит верхом», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

Счёт пока не открыт. Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Марков – 70'    
Удаления: нет / Бабич – 70'
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