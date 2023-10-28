«Акрон» возглавил турнирную таблицу Первой лиги после победы над «Соколом»

Сегодня, 28 октября, состоялся матч 16-го тура Мелбет Первой лиги между саратовским «Соколом» и тольяттинским «Акроном». Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. Гости одержали победу с минимальным счётом.

Единственный гол в матче был забит на 35-й минуте. Автором гола стал 33-летний полузащитник Иван Чудин. Этот мяч стал вторым для футболиста в текущем розыгрыше чемпионата.

После этой победы подопечные Евгения Калешина набрали 30 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Сокола» осталось 19 очков. Подопечные Дениса Бояринцева расположились на 13-м месте.

Следующий матч «Акрон» проведёт 2 ноября в рамках 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Соперником тольяттинцев будет «Волгарь».