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«Факел» — «Спартак»: воронежцы увеличили преимущество

«Факел» — «Спартак»: воронежцы увеличили преимущество
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В эти минуты проходит встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Марков – 70'     2:0 Максимов – 84'    
Удаления: нет / Бабич – 70'

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Нападающий «Факела» Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперёд.

На 84-й минуте Максим Максимов увеличил преимущество воронежцев.

«Факел» находится на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 12 матчах. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.

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