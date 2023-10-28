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Нойер вернулся в стартовый состав «Баварии» после перелома ноги

Нойер вернулся в стартовый состав «Баварии» после перелома ноги
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Сегодня, 28 октября, состоится матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Дармштадтом 98». Команды сыграют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Германия - Бундеслига . 9-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
1-й тайм
0 : 0
Дармштадт 98
Дармштадт
Удаления: Киммих – 4' / Гясула – 21', Маглица – 41'

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, де Лигт, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Лаймер, Мусиала, Зане, Коман, Кейн.

«Дармштадт»: Шуэн, Кларер, Маглица, Бадер, Кемпе, Мехлем, Нюрнбергер, Гясула, Шнелльхардт, Пфайффер, Скарке.

Стоит отметить, что Мануэль Нойер вернулся в основной состав мюнхенцев впервые с ноября 2022 года. Футболист сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира – 2022 в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.

Турнирную таблицу Бундеслиги после восьми сыгранных туров возглавляет «Байер», который набрал 22 очка. Вторую позицию занимает «Штутгарт» с 21 очком. У «Баварии» и дортмундской «Боруссии» по 20 очков. «Дармштадт 98» с семью очками идёт на восьмом месте.

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