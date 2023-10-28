«Факел» выиграл у «Спартака» впервые за 23 года

Сегодня, 28 октября, «Факел» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:0 в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Воронежцы одержали победу над красно-белыми впервые за 23 года.

Последний раз «Факел» оказывался сильнее «Спартака» 5 августа 2000 года — 1:0. Тот матч также проходил в рамках чемпионата России по футболу. «Факел» принимал «Спартак» у себя дома. Тогда победу воронежцам принёс гол белорусского полузащитника Юрия Шуканова.

Сегодня «Факел» обыграл красно-белых благодаря голам нападающих Евгения Маркова и Максима Максимова.

Напомним, «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.