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Галактионов: сегодня «Локомотив» в боевой готовности и планирует побеждать

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Команда готовилась стандартно. Главное — надо было восстановиться после прошлого матча. Сегодня мы в боевой готовности и планируем побеждать.

Мы прекрасно понимаем, что «Ростов» очень дисциплинированная команда. Поэтому ожидаем тяжёлый матч. Настраиваем наших игроков на определённые взаимодействия, которые отрабатывали. Отталкиваемся от этого», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 12 матчей. «Ростов» находится на 11-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).