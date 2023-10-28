Квеквескири: историческая победа над «Спартаком». В «Факел» не верят, но нам по барабану

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Это историческая победа над «Спартаком». Слава богу, что этот момент случился. Сейчас у «Факела» серия из двух побед. Многие в нас не верят, но нам по барабану. Мы делаем своё дело, но нас, как всегда, списали ещё до конца сезона. Мы своё покажем, умеем играть в футбол. У нас нет суперских легионеров, как у некоторых, но мы боремся и отдаёмся. Сегодня заслуженно обыграли «Спартак», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.