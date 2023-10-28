Квеквескири: поле в Воронеже для всех одинаковое, это не преимущество «Факела»

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:0).

«Поле было бы для нас преимуществом, если бы мы тут проводили тренировки. Но мы на нём только играем матчи. Поле для всех одинаковое», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Факел» одержал победу благодаря голам Евгения Маркова (с пенальти) и Максима Максимова.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Факел» находится на 11-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).