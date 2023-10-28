Гендиректор «Спартака»: мяч застревал, поле тяжёлое, но это не может быть оправданием

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о поражении красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:2).

«Поле было очень тяжёлым, мяч застревал, играть было тяжело. Но обе команды находились в одинаковых условиях. Такое качество поля, конечно же, влияет на уровень футбола, но оправданием быть никак не может», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня «Факел» обыграл красно-белых благодаря голам нападающих Евгения Маркова и Максима Максимова.

Напомним, «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.