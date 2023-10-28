Экс-тренер «Факела» Пятибратов: такой беспомощный «Спартак» мы не имеем права видеть

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился впечатлениями от победы воронежского клуба над московским «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Посмотрите матч, всё очевидно — «Факел» доминировал и агрессивно играл, был умнее. Прекрасный матч и достойнейший результат. Это никакая не сенсация, потому что «Факел» был силён не фрагментарно, а ментально и физически. Он превосходил соперника.

Конечно, поле повлияло на качество игры, но мы находимся в таких реалиях. Поле было одинаковым для всех. Но почему-то «Факел» играл на этом поле в футбол. Никто не скажет, что они просто били вперёд мяч. Вопрос в другом — почему «Спартак» не играл? Это меня удивляет. Имея такой грандиозный состав, ментально и тактически подготовка была провалена. Такой беспомощный «Спартак» мы не имеем права видеть! Это флагман российского футбола. Качество поля внесло свои коррективы, но не хотелось бы от Абаскаля и поклонников клуба услышать, что только это помешало. Надо быть честными — не поле стало определяющим фактором», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.