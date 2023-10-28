Гендиректор «Спартака»: Абаскаль не будет уволен после поражения от «Факела»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от воронежского «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Надо дальше работать ещё усерднее и думать, как выиграть следующие матчи. Абаскаль не будет уволен. До зимы? На данный момент ничего не поменялось, Гильермо — главный тренер «Спартака», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня «Факел» обыграл красно-белых благодаря голам нападающих Евгения Маркова и Максима Максимова.

Благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.