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Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о здоровье Промеса и Джикии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о состоянии травмированных футболистов красно-белых Георгия Джикии и Квинси Промеса.

«Промес восстанавливается по своей программе. Надеемся, что в ближайших матчах примет участие.

Джикия получил небольшую травму на тренировке. Насколько я знаю, она не очень серьёзная. Посмотрим, как будет складываться», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 28 октября, «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата России. «Факел» одержал победу благодаря голам Евгения Маркова (с пенальти) и Максима Максимова.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).