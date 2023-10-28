Гендиректор «Спартака»: турнирное положение явно ниже, чем мы рассчитывали

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о турнирном положении клуба.

«Турнирное положение сейчас явно ниже, чем мы рассчитывали. Ситуацию нужно исправлять! Задачи на сезон — выигрывать в каждом матче», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 28 октября, воронежский «Факел» обыграл красно-белых благодаря голам нападающих Евгения Маркова и Максима Максимова в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 заработанных очков.